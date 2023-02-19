Elkin Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elkin Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elkin Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elkin Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elkin Mosquera 24 Kasım 1989 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Elkin Darío Mosquera Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elkin Mosquera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adequatesports yapmaktadır. Elkin Mosquera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Elkin Mosquera'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elkin Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elkin Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elkin Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elkin Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2007 yılında Envigado

1 Ocak 2008 yılında Girardot FC

1 Temmuz 2008 yılında Medellín B

1 Ocak 2011 yılında Malacateco

1 Temmuz 2011 yılında Medellín B

1 Ocak 2013 yılında Deportes Tolima

1 Temmuz 2013 yılında Fortaleza FC

1 Ocak 2014 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2016 yılında Cúcuta Dep.

9 Ocak 2017 yılında Lynx FC

4 Temmuz 2017 yılında Universitario

1 Temmuz 2018 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2020 yılında Chalatenango

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2021 yılında Boyacá Chicó

Elkin Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elkin Mosquera şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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