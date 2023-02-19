Sebastian Tamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Tamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Tamara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Tamara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Tamara 10 Mayıs 1996 tarihinde Cúcuta şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Támara Manrrique şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Tamara Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Tamara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Tamara'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Tamara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sebastian_tm11

Sebastian Tamara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Tamara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Tamara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Tamara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2017 yılında Leones FC

31 Aralık 2017 yılında Atl. Nacional

13 Temmuz 2018 yılında CD Clan Juvenil

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Boyacá Chicó

Sebastian Tamara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Tamara şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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