Eduard Banguero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Banguero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Banguero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Banguero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Banguero 4 Şubat 2001 tarihinde Caloto şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Eduard David Banguero Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Banguero Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduard Banguero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Eduard Banguero'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduard Banguero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Banguero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduard Banguero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Banguero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Boyacá Chicó

Eduard Banguero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Banguero şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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