Delvin Alfonzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delvin Alfonzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Delvin Alfonzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Delvin Alfonzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Delvin Alfonzo 4 Eylül 2000 tarihinde Puerto Ordaz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Delvin José Alfonzo Briceño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Delvin Alfonzo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini God Sport International SAS yapmaktadır. Delvin Alfonzo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Delvin Alfonzo'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Delvin Alfonzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Delvin Alfonzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Delvin Alfonzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Delvin Alfonzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Boyacá Chicó

Delvin Alfonzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Delvin Alfonzo şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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