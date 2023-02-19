Victor Perea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Perea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Perea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Perea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Perea 6 Mayıs 1997 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Perea Hinestroza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Perea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Perea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Victor Perea'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Perea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Perea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Victor Perea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Perea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2023 yılında Boyacá Chicó

Victor Perea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Perea şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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