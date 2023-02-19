Angelo Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Pena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Pena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Pena 25 Aralık 1989 tarihinde Mérida şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Louis Ángelo Peña Puentes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Pena Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angelo Pena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angelo Pena'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angelo Pena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Pena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelo Pena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Pena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında SC Braga

1 Temmuz 2010 yılında Portimonense

1 Aralık 2010 yılında SC Braga

1 Ocak 2011 yılında Caracas FC

30 Haziran 2011 yılında SC Braga

1 Ağu 2011 yılında Caracas FC

1 Temmuz 2013 yılında Náutico

21 Ocak 2014 yılında Mineros

27 Mayıs 2016 yılında Táchira

10 Ocak 2017 yılında Zamora FC

24 Mart 2017 yılında Mineros

8 Şubat 2019 yılında Keshla

1 Temmuz 2019 yılında Dep. La Guaira

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes

13 Ocak 2023 yılında Boyacá Chicó

Angelo Pena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Pena şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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