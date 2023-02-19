Victor Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Soto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Soto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Soto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Soto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Soto 12 Kasım 1989 tarihinde Riofrío şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Hugo Soto Azcarate şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Soto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Soto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Victor Soto'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Sotoboyu ve yaşı kaç

Victor Soto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Soto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Soto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Soto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Envigado

1 Temmuz 2014 yılında Pereira

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2017 yılında SD Aucas

18 Ocak 2019 yılında Deportes Tolima

17 Ocak 2020 yılında Atl. Porteño

12 Ocak 2023 yılında Boyacá Chicó

Victor Soto kimdir

Victor Soto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Soto şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Victor Soto nereli

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