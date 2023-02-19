Brayan Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Moreno 26 Haziran 1998 tarihinde Chocó şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Moreno Cárdenas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Moreno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juan Pablo Santos yapmaktadır. Brayan Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Brayan Moreno'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Celaya

1 Ocak 2020 yılında Boyacá Chicó

Brayan Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Moreno şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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