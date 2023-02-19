Jose Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Soto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Soto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Soto 18 Mayıs 1994 tarihinde Sabaneta şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da José Daniel Soto Moreno şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Soto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Secasports yapmaktadır. Jose Soto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Soto'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Soto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Soto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jose Soto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Soto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Atlético Socopó

31 Aralık 2017 yılında Zamora FC

1 Ocak 2021 yılında Portuguesa FC

4 Ocak 2023 yılında Boyacá Chicó

Jose Soto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Soto şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

EFM Palacos Fajardo

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.