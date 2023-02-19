Galileo Del Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Galileo Del Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Galileo Del Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Galileo Del Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Galileo Del Castillo 1 Şubat 1991 tarihinde Calabozo, Guárico şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Galileo Antonio Del Castillo Carrasquel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Galileo Del Castillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JP Talento Deportivo yapmaktadır. Galileo Del Castillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Galileo Del Castillo'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Galileo Del Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Galileo Del Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Galileo Del Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Galileo Del Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Arroceros

1 Temmuz 2014 yılında Trujillanos

1 Ocak 2017 yılında Portuguesa FC

1 Ocak 2019 yılında Estudiantes

1 Ocak 2021 yılında Boyacá Chicó

8 Ocak 2022 yılında Portuguesa FC

4 Ocak 2023 yılında Boyacá Chicó

Galileo Del Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Galileo Del Castillo şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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