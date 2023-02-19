Geimer Balanta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geimer Balanta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geimer Balanta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geimer Balanta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geimer Balanta 15 Ocak 1993 tarihinde Puerto Tejada şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Geimer Romir Balanta Echeverry şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geimer Balanta Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Geimer Balanta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Geimer Balanta'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Geimer Balanta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geimer Balanta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Geimer Balanta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geimer Balanta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CD América

2 Temmuz 2017 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2017 yılında CD América

1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2020 yılında Boyacá Chicó

Geimer Balanta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geimer Balanta şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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