Mauricio Linan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Linan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Linan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Linan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Linan 29 Mayıs 2001 tarihinde Luruaco şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio Andrés Liñán Berdugo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Linan Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauricio Linan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mauricio Linan'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauricio Linan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Linan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauricio Linan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Linan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Boyacá Chicó

Mauricio Linan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Linan şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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