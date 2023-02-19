Agustin Barcellos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Barcellos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Barcellos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Barcellos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Barcellos 21 Mayıs 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Ezequiel Barcellos Rueco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Barcellos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Barcellos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Barcellos'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Barcellos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Barcellos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Barcellos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Barcellos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Wanderers

Agustin Barcellos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Barcellos şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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