Ahmed Kashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Kashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Kashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Kashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Kashi 18 Kasım 1988 tarihinde Aubervilliers şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Kashi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ahmed Kashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 3 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Kashi'nin FC Annecy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Kashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ahmed Kashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ahmed Kashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Kashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında LB Châteauroux

31 Ağu 2012 yılında FC Metz

21 Temmuz 2015 yılında Charlton Ath

16 Temmuz 2018 yılında Troyes

17 Ocak 2019 yılında Oxford United

30 Haziran 2019 yılında Troyes

2 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2020 yılında FC Annecy

Ahmed Kashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Kashi şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Kashi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir takımında 21 numaralı formasıyla 27 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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