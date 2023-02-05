Alexandre Phliponeau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Phliponeau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Phliponeau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Phliponeau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Phliponeau 26 Ocak 2000 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Phliponeau Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Frederic Guerra Player Agent yapmaktadır. Alexandre Phliponeau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandre Phliponeau'nin FC Annecy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandre Phliponeau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexandre.phliponeau/

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Alexandre Phliponeau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexandre Phliponeau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandre Phliponeau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Phliponeau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Marsilya B

1 Temmuz 2021 yılında FC Sète 34

30 Haziran 2022 yılında Marsilya B

1 Temmuz 2022 yılında FC Annecy

Alexandre Phliponeau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Phliponeau şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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