Ahmet Karaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Karaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmet Karaman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmet Karaman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmet Karaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Karaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Karaman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Karaman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Karaman 1 Ocak 1996 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Karaman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairFoot yapmaktadır. Ahmet Karaman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Karaman'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Karamanboyu ve yaşı kaç

Ahmet Karaman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Karaman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmet Karaman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Karaman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2015 yılında A. Selçukspor

21 Ağu 2017 yılında Kırıkhanspor

31 Ağu 2018 yılında BAK FK

1 Şubat 2021 yılında Fatsa Belediye

7 Eylül 2021 yılında Karaman FK

31 Ağu 2022 yılında Bergama Bld

Ahmet Karaman kimdir

Ahmet Karaman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Karaman şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmet Karaman nereli

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