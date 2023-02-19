Aldahir Solano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldahir Solano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldahir Solano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldahir Solano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldahir Solano 25 Ekim 2000 tarihinde Uribia şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Aldahir Santiago Solano Sierra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldahir Solano Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aldahir Solano, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aldahir Solano'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldahir Solano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldahir Solano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldahir Solano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldahir Solano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Valledupar

Aldahir Solano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldahir Solano şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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