Aldair Pitre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldair Pitre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldair Pitre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldair Pitre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldair Pitre 10 Haziran 2000 tarihinde Valledupar şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Aldair Ricardo Pitre Bermúdez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldair Pitre Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aldair Pitre, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Aldair Pitre'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldair Pitre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldair Pitre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldair Pitre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldair Pitre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Valledupar

Aldair Pitre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldair Pitre şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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