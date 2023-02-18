Aleksandar Pejovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Pejovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Pejovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Pejovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Pejovic 28 Aralık 1990 tarihinde Požega şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Пејовић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Pejovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Pejovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Pejovic'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Pejovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Pejovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aleksandar Pejovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Pejovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Sloga Požega

1 Temmuz 2007 yılında Radnicki 1923

1 Temmuz 2008 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2014 yılında Trélissac FC

7 Ağu 2015 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2016 yılında Mladost

2 Temmuz 2019 yılında Dinamo Minsk

14 Ocak 2020 yılında Radnicki Nis

13 Ağu 2020 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2021 yılında Radnicki Nis

Aleksandar Pejovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Pejovic şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.