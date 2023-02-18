Nemanja Belakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Belakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Belakovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nemanja Belakovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nemanja Belakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Belakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Belakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Belakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Belakovic 8 Ocak 1997 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Белаковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Belakovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Belakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nemanja Belakovic'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nemanja Belakovicboyu ve yaşı kaç

Nemanja Belakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Belakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nemanja Belakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Belakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2014 yılında OFK Belgrad

10 Ağu 2016 yılında NK Novigrad

9 Şubat 2018 yılında Čukarički

8 Şubat 2019 yılında Spartaks

19 Temmuz 2021 yılında TSV Hartberg

26 Ocak 2022 yılında Liepaja

23 Ocak 2023 yılında Radnicki Nis

Nemanja Belakovic kimdir

Nemanja Belakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Belakovic şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Nemanja Belakovic nereli

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