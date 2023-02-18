Dragan Rosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Rosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Rosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Rosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Rosic 22 Eylül 1996 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Драган Росић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Rosic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marina Mutavdzic yapmaktadır. Dragan Rosic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dragan Rosic'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 20 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Dragan Rosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Rosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Rosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Rosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Mladost

1 Ocak 2017 yılında Kolubara

31 Mart 2017 yılında Mladost

16 Ağu 2019 yılında UD Almería

7 Ocak 2020 yılında Celta Vigo B

20 Temmuz 2020 yılında UD Almería

31 Ağu 2020 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2021 yılında UD Almería

4 Ağu 2021 yılında Albacete

30 Haziran 2022 yılında UD Almería

30 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2022 yılında Radnicki Nis

Dragan Rosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Rosic şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dragan Rosic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fk Jedinstvo Putevi Uzice

Sırbistan takımında 12 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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