Stefan Cvetkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Cvetkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Cvetkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Cvetkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Cvetkovic 12 Ocak 1998 tarihinde Leskovac şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Цветковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Cvetkovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Red ball agency yapmaktadır. Stefan Cvetkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Cvetkovic'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Cvetkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cvetkovicstefan7/

Stefan Cvetkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Cvetkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Cvetkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Cvetkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2017 yılında Graficar

30 Haziran 2018 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız II

27 Ağu 2018 yılında Backa

31 Aralık 2018 yılında Kızılyıldız II

5 Şubat 2019 yılında Graficar

30 Haziran 2019 yılında Kızılyıldız II

1 Temmuz 2019 yılında Čukarički

14 Ocak 2020 yılında Graficar

11 Ocak 2021 yılında Metalac

24 Haziran 2022 yılında RFS

27 Ağu 2022 yılında Radnicki Nis

Stefan Cvetkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Cvetkovic şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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