Boris Varga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Varga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Varga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Varga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Varga 14 Ağu 1993 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Борис Варга şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Varga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Varga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Boris Varga'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boris Varga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Varga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Varga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Varga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2014 yılında Proleter

1 Temmuz 2015 yılında CSK Celarevo

14 Temmuz 2016 yılında Napredak

17 Şubat 2017 yılında Backa

1 Temmuz 2018 yılında FK TSC

4 Temmuz 2022 yılında Pyunik Erivan

1 Ocak 2023 yılında Radnicki Nis

Boris Varga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Varga şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Boris Varga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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