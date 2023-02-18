İsmael Maiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Maiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Maiga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Maiga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Maiga 23 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Maiga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmael Maiga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsmael Maiga'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İsmael Maiga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmael Maiga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İsmael Maiga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Maiga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2023 yılında Radnicki Nis

İsmael Maiga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Maiga şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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