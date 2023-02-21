Aleksandr Dovbnya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Dovbnya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Dovbnya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Dovbnya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Dovbnya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Dovbnya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Dovbnya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Dovbnya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Dovbnya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Dovbnya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Dovbnya 10 Nisan 1987 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Довбня Александр Вячеславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Dovbnya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Aleksandr Dovbnya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Dovbnya'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Dovbnya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Dovbnya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Dovbnya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Dovbnya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Znamya Truda

1 Ocak 2006 yılında Rosich

1 Ocak 2007 yılında FC Haka

1 Ocak 2009 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2009 yılında Sibir

1 Ocak 2010 yılında FK Novgorod

1 Ocak 2011 yılında FK Podolje

1 Ocak 2012 yılında Torpedo Moskau

17 Ağustos 2013 yılında Luch Vladivostok

31 Aralık 2013 yılında Torpedo Moskau

1 Ocak 2014 yılında Luch Vladivostok

15 Mart 2016 yılında Dnepr Smolensk

1 Temmuz 2016 yılında SKA Khabarovsk

5 Temmuz 2018 yılında Orenburg

3 Temmuz 2020 yılında Rotor Volgograd

15 Ocak 2021 yılında Torpedo Moskau

Aleksandr Dovbnya kimdir

Aleksandr Dovbnya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Dovbnya şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

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Aleksandr Dovbnya nereli

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