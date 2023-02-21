Khozhimat Erkinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khozhimat Erkinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khozhimat Erkinov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Khozhimat Erkinov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Khozhimat Erkinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khozhimat Erkinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khozhimat Erkinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khozhimat Erkinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khozhimat Erkinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khozhimat Erkinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khozhimat Erkinov 29 Mayıs 2001 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Хожимат Ботир оглы Эркинов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khozhimat Erkinov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Khozhimat Erkinov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khozhimat Erkinov'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Khozhimat Erkinov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/xojimat_erkinov?igshid=3kbe3wyzyx99

Khozhimat Erkinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khozhimat Erkinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Khozhimat Erkinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khozhimat Erkinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kokand 1912

31 Aralık 2019 yılında Pakhtakor

27 Şubat 2020 yılında AGMK Olmaliq

1 Eylül 2020 yılında Pakhtakor

8 Temmuz 2022 yılında Torpedo Moskau

Khozhimat Erkinov kimdir

Khozhimat Erkinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khozhimat Erkinov şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Khozhimat Erkinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 20 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Khozhimat Erkinov nereli

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