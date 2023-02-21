İlya Stefanovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Stefanovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Stefanovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Stefanovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Stefanovich 23 Haziran 1996 tarihinde Dnepropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Стефанович Илья Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Stefanovich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. İlya Stefanovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İlya Stefanovich'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İlya Stefanovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Stefanovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Stefanovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Stefanovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında LFK Lokomotiv 2

1 Ocak 2015 yılında Znamya Truda

1 Temmuz 2015 yılında Kuban II

25 Ağustos 2016 yılında Afips Afipskiy

19 Temmuz 2018 yılında Chernomorets N.

11 Temmuz 2019 yılında KamAZ

1 Ocak 2020 yılında Veles Moskova

16 Ocak 2021 yılında Irtysh Omsk

1 Temmuz 2021 yılında Volgar

3 Şubat 2023 yılında Torpedo Moskau

İlya Stefanovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Stefanovich şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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