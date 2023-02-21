Mario Curic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Curic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Curic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Curic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Curic 28 Eylül 1998 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mario Ćurić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Curic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mario Curic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Curic'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mario Curic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Curic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mario Curic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Curic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk U19

23 Ocak 2017 yılında Hajduk Split II

17 Ağustos 2018 yılında NK Solin

1 Temmuz 2019 yılında HNK Sibenik

8 Eylül 2022 yılında Torpedo Moskau

Mario Curic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Curic şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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