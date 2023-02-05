Jaja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaja 15 Nisan 2001 tarihinde Catanduva şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jair Diego Alves de Brito şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaja Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NG Soccer yapmaktadır. Jaja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına - tarihinde katılmıştır. Jaja'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jaja Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jaja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jaja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Athletico U20

19 Şubat 2020 yılında Novorizont. U20

27 Şubat 2020 yılında Athletico U20

22 Temmuz 2021 yılında CRB

10 Aralık 2021 yılında Athletico-PR B

12 Nisan 2022 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2022 yılında Athletico-PR

Jaja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaja şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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