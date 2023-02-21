Vitaliy Botnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Botnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Botnar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Botnar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Botnar 19 Mayıs 2001 tarihinde Bălți şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya,Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Ботнарь Виталий Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Botnar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Vitaliy Botnar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 3 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Botnar'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Botnar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/botnar.v_51/

Vitaliy Botnar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Botnar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitaliy Botnar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Botnar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Akademia Loko

1 Ocak 2018 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2019 yılında Loko-Kazanka M.

3 Şubat 2020 yılında Torpedo Moskau

Vitaliy Botnar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Botnar şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Vitaliy Botnar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 23 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 1 numaralı formasıyla 13 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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