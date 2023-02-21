İlya Kukharchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Kukharchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Kukharchuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlya Kukharchuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlya Kukharchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Kukharchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Kukharchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Kukharchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Kukharchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Kukharchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Kukharchuk 2 Ağustos 1990 tarihinde Kostroma şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кухарчук Илья Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Kukharchuk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Kukharchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlya Kukharchuk'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İlya Kukharchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kuha_13/

İlya Kukharchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Kukharchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

İlya Kukharchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Kukharchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2007 yılında Rubin Kazan II

5 Ağustos 2010 yılında Anji Mahaçkale

22 Şubat 2012 yılında Ural

30 Haziran 2012 yılında Anji Mahaçkale

13 Temmuz 2012 yılında Ural

6 Eylül 2012 yılında Spartak Nalchik

21 Şubat 2013 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2014 yılında Volga NN

1 Temmuz 2016 yılında Enisey

16 Şubat 2017 yılında Baltika

1 Temmuz 2017 yılında Tambov

1 Ocak 2018 yılında Tom Tomsk

23 Ocak 2019 yılında Khimki

12 Ocak 2023 yılında Torpedo Moskau

İlya Kukharchuk kimdir

İlya Kukharchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Kukharchuk şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Spartak Kostroma (1996 - 2003), Shinnik Yaroslavl (2003 - 2007)

İlya Kukharchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 2 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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İlya Kukharchuk nereli

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