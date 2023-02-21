Andrey Evdokimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Evdokimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Evdokimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Evdokimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Evdokimov 9 Mart 1999 tarihinde Georgiyevsk, Stavropol Region şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Евдокимов Андрей Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Evdokimov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Evdokimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 2 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Andrey Evdokimov'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Evdokimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Evdokimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Evdokimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Evdokimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Khimki 2

2 Ağustos 2020 yılında Torpedo Moskau

Andrey Evdokimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Evdokimov şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Evdokimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 18 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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