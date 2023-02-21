Bojan Roganovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Roganovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Roganovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Roganovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Roganovic 28 Eylül 2000 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Рогановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Roganovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALSTA yapmaktadır. Bojan Roganovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bojan Roganovic'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bojan Roganovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Roganovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Roganovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Roganovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında B. Podgorica

13 Ocak 2020 yılında OFK Titograd

1 Temmuz 2021 yılında Čukarički

7 Eylül 2022 yılında Torpedo Moskau

Bojan Roganovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Roganovic şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Bojan Roganovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U19 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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