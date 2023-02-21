İvan Enin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Enin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Enin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Enin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Enin 6 Şubat 1994 tarihinde Kherson şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Енин Иван Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Enin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jurkicsport yapmaktadır. İvan Enin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Enin'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Enin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Enin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Enin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Enin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Vityaz Podolsk

1 Temmuz 2016 yılında Riga

31 Aralık 2016 yılında Vityaz Podolsk

1 Ocak 2017 yılında Riga

21 Ocak 2019 yılında Siroki Brijeg

20 Temmuz 2020 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2021 yılında Torpedo Moskau

İvan Enin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Enin şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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