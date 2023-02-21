Yuriy Zhuravlev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Zhuravlev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Zhuravlev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Zhuravlev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Zhuravlev 29 Haziran 1996 tarihinde Kropotkin, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Журавлёв Юрий Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Zhuravlev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Yuriy Zhuravlev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuriy Zhuravlev'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yuriy Zhuravlev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Zhuravlev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yuriy Zhuravlev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Zhuravlev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Kuban II

1 Temmuz 2016 yılında Kuban 2

1 Ocak 2018 yılında KK Shevchenko

12 Temmuz 2018 yılında Volgar

1 Temmuz 2021 yılında Ufa

1 Temmuz 2022 yılında Akhmat Grozny

1 Ocak 2023 yılında Torpedo Moskau

Yuriy Zhuravlev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Zhuravlev şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Yuriy Zhuravlev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 28 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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