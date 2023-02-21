Egor Proshkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Proshkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Proshkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Proshkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Proshkin 15 Ocak 1999 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Прошкин Егор Вадимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Proshkin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Egor Proshkin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Egor Proshkin'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Egor Proshkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Proshkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egor Proshkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Proshkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Khimki II

9 Ağustos 2018 yılında Khimki 2

1 Temmuz 2019 yılında Khimki

1 Ağustos 2020 yılında Torpedo Moskau

Egor Proshkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Proshkin şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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