Yordy Reyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yordy Reyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yordy Reyna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yordy Reyna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yordy Reyna 17 Eylül 1993 tarihinde Chiclayo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Yordy Reyna Serna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yordy Reyna Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Yordy Reyna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yordy Reyna'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yordy Reyna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yordyreyna26/

Yordy Reyna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yordy Reyna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yordy Reyna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yordy Reyna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Alianza Lima

1 Temmuz 2013 yılında RB Salzburg

10 Temmuz 2014 yılında Grödig

28 Ocak 2015 yılında RB Salzburg

29 Ocak 2015 yılında RB Leipzig

30 Haziran 2015 yılında RB Salzburg

23 Ocak 2017 yılında Vancouver

19 Eylül 2020 yılında D.C. United

17 Aralık 2021 yılında Charlotte

17 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Yordy Reyna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yordy Reyna şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yordy Reyna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alianza Lima (2009-2011)

Peru takımında 26 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 2 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 5 gol atmıştır.

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