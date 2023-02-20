Yordy Reyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yordy Reyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yordy Reyna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yordy Reyna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yordy Reyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yordy Reyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yordy Reyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yordy Reyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yordy Reyna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yordy Reyna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yordy Reyna 17 Eylül 1993 tarihinde Chiclayo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Yordy Reyna Serna şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yordy Reyna Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Yordy Reyna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yordy Reyna'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yordy Reyna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yordyreyna26/

Yordy Reyna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yordy Reyna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yordy Reyna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yordy Reyna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Alianza Lima

1 Temmuz 2013 yılında RB Salzburg

10 Temmuz 2014 yılında Grödig

28 Ocak 2015 yılında RB Salzburg

29 Ocak 2015 yılında RB Leipzig

30 Haziran 2015 yılında RB Salzburg

23 Ocak 2017 yılında Vancouver

19 Eylül 2020 yılında D.C. United

17 Aralık 2021 yılında Charlotte

17 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Yordy Reyna kimdir

Yordy Reyna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yordy Reyna şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alianza Lima (2009-2011)

Yordy Reyna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 26 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 2 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yordy Reyna nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Andreas Osterud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Osterud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andreas Osterud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Osterud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dantouma Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dantouma Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dantouma Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dantouma Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andreas Helmersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Helmersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andreas Helmersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Helmersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Braian Galvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Galvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Braian Galvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Galvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Deprem sonrası 71 ilde ders zili çaldı!
Deprem sonrası 71 ilde ders zili çaldı!
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!