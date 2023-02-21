Oleg Kozhemyakin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Kozhemyakin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Kozhemyakin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Kozhemyakin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Kozhemyakin 30 Mayıs 1995 tarihinde Kryvyi Rig, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кожемякин Олег Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Kozhemyakin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Oleg Kozhemyakin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Oleg Kozhemyakin'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg Kozhemyakin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Kozhemyakin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Kozhemyakin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Kozhemyakin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Quasar Moskau

16 Temmuz 2014 yılında M. Lipetsk

1 Temmuz 2017 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2018 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2020 yılında Rotor Volgograd

3 Ağustos 2021 yılında Torpedo Moskau

Oleg Kozhemyakin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Kozhemyakin şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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