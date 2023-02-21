Egor Baburin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Baburin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egor Baburin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Egor Baburin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Egor Baburin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Baburin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egor Baburin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Baburin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Baburin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Baburin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Baburin 9 Ağustos 1993 tarihinde Chernigiv şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бабурин Егор Константинович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Baburin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Egor Baburin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Baburin'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Egor Baburin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Baburin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Egor Baburin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Baburin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Nisan 2010 yılında Zenit II

1 Ocak 2013 yılında Zenit

30 Ağustos 2018 yılında Rubin Kazan

30 Haziran 2019 yılında Zenit

12 Temmuz 2019 yılında Rostov

25 Şubat 2021 yılında Krasnodar

30 Haziran 2021 yılında Rostov

16 Temmuz 2022 yılında Torpedo Moskau

30 Haziran 2023 yılında Rostov

Egor Baburin kimdir

Egor Baburin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Baburin şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Egor Baburin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Egor Baburin nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Leon Musaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Musaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leon Musaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Musaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Mabkhout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mabkhout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Mabkhout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mabkhout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitriy Kabutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Kabutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitriy Kabutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Kabutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khalfan Mubarak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalfan Mubarak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khalfan Mubarak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalfan Mubarak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!