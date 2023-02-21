Egor Baburin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Baburin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Baburin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Baburin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Baburin 9 Ağustos 1993 tarihinde Chernigiv şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бабурин Егор Константинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Baburin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Egor Baburin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Baburin'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Egor Baburin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Baburin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Egor Baburin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Baburin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Nisan 2010 yılında Zenit II

1 Ocak 2013 yılında Zenit

30 Ağustos 2018 yılında Rubin Kazan

30 Haziran 2019 yılında Zenit

12 Temmuz 2019 yılında Rostov

25 Şubat 2021 yılında Krasnodar

30 Haziran 2021 yılında Rostov

16 Temmuz 2022 yılında Torpedo Moskau

30 Haziran 2023 yılında Rostov

Egor Baburin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Baburin şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Egor Baburin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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