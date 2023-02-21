İgor Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Savic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Savic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Savic 8 Ekim 2000 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Igor Savić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Savic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARENA Sport Agency yapmaktadır. İgor Savic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Savic'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İgor Savic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Savic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Savic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Savic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Zr. Mostar U17

1 Temmuz 2017 yılında Zr. Mostar U19

1 Temmuz 2019 yılında Zrinjski Mostar

19 Temmuz 2019 yılında GOSK Gabela

10 Haziran 2020 yılında Zrinjski Mostar

14 Temmuz 2020 yılında GOSK Gabela

1 Temmuz 2021 yılında Zrinjski Mostar

8 Eylül 2022 yılında Torpedo Moskau

İgor Savic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Savic şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

İgor Savic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 15 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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