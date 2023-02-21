David Karaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Karaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Karaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Karaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Karaev 10 Mart 1995 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya,Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Караев Давид Сосланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Karaev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ultimate Sports yapmaktadır. David Karaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Karaev'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Karaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Karaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Karaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Karaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2010 yılında Akademia FCSM

15 Ağustos 2012 yılında Gubkin

6 Ocak 2013 yılında SKA-Energia

1 Eylül 2014 yılında TSK-Tavriya

31 Ağustos 2015 yılında Neftekhimik

6 Şubat 2016 yılında Torpedo Armavir

1 Temmuz 2016 yılında Spartak V.

19 Temmuz 2017 yılında SKA Rostov

22 Şubat 2018 yılında Khimki

1 Temmuz 2018 yılında Olimp Khimki

30 Ağustos 2018 yılında KamAZ

27 Temmuz 2020 yılında Ural

1 Mart 2021 yılında Kaspiy Aktau

30 Haziran 2021 yılında Ural

9 Temmuz 2021 yılında SKA Khabarovsk

1 Temmuz 2022 yılında Torpedo Moskau

David Karaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Karaev şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Karaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunost Vladikavkaz (19.03.2008 - 29.04.2010), DYuSSh-70 Savelovskaya Moskau (05.05.2010 - 15.08.2012)

Azerbaycan U18 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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