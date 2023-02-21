Aleksandr Ryazantsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Ryazantsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Ryazantsev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Ryazantsev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Ryazantsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Ryazantsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Ryazantsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Ryazantsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Ryazantsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Ryazantsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Ryazantsev 5 Eylül 1986 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Рязанцев Александр Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Ryazantsev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ppsports yapmaktadır. Aleksandr Ryazantsev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Ryazantsev'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Ryazantsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Ryazantsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandr Ryazantsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Ryazantsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Torpedo-ZiL II

1 Ocak 2006 yılında Rubin Kazan

1 Ocak 2014 yılında Zenit

1 Ocak 2016 yılında Ural

30 Haziran 2016 yılında Zenit

1 Temmuz 2017 yılında Amkar Perm

30 Haziran 2018 yılında Zenit

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2018 yılında Khimki

1 Temmuz 2019 yılında Torpedo Moskau

Aleksandr Ryazantsev kimdir

Aleksandr Ryazantsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Ryazantsev şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Moskau (-12/2002)

Aleksandr Ryazantsev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 5 numaralı formasıyla 7 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Aleksandr Ryazantsev nereli

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