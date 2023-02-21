Aleksandr Orekhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Orekhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Orekhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Orekhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Orekhov 24 Mayıs 2002 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Орехов Александр Павлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Orekhov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Orekhov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 11 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Orekhov'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Orekhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Orekhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Orekhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Orekhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Nisan 2019 yılında Torpedo Moskau

Aleksandr Orekhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Orekhov şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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