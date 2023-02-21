Maksim Turishchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Turishchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Turishchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Turishchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Turishchev 5 Mart 2002 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Турищев Максим Римович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Turishchev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Maksim Turishchev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Turishchev'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Turishchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Turishchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Turishchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Turishchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Loko Moskau II

3 Şubat 2021 yılında Rostov II

1 Ocak 2022 yılında Rostov

16 Temmuz 2022 yılında Torpedo Moskau

30 Haziran 2023 yılında Rostov

Maksim Turishchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Turishchev şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Turishchev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U16 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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