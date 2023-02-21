Artem Samsonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Samsonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Samsonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Samsonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Samsonov 6 Şubat 1989 tarihinde Stary Oskol, Belgorod Region şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Самсонов Артём Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Samsonov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Samsonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Artem Samsonov'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Samsonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Samsonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Samsonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Samsonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Torpedo II

1 Ağustos 2007 yılında Torpedo Moskau

1 Ocak 2008 yılında Dinamo Bryansk

30 Temmuz 2008 yılında Torpedo Moskau

1 Ağustos 2008 yılında Dinamo Barnaul

1 Ocak 2009 yılında Tor-ZiL Moskau

1 Nisan 2010 yılında M-O Oskol

1 Aralık 2010 yılında Tor-ZiL Moskau

1 Ocak 2011 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2013 yılında Sibir

29 Ağustos 2014 yılında Khimik

23 Ocak 2015 yılında Irtysh

12 Mayıs 2015 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2015 yılında Energomash

1 Temmuz 2018 yılında Torpedo Moskau

Artem Samsonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Samsonov şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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