Stefan Sapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Sapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Sapic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Sapic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Sapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Sapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Sapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Sapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Sapic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Sapic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Sapic 26 Şubat 1997 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Шапић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Sapic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Sapic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Sapic'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Sapic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Sapic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stefan Sapic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Sapic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Cukaricki Youth

1 Temmuz 2012 yılında Čukarički U17

1 Temmuz 2014 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2016 yılında Čukarički

31 Ağustos 2016 yılında Sindjelic Bg

15 Şubat 2018 yılında Čukarički

8 Eylül 2022 yılında Torpedo Moskau

Stefan Sapic kimdir

Stefan Sapic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Sapic şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Zarkovo (-2008), FK Partizan (2008-2009), FK Cukaricki (2009-2016)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stefan Sapic nereli

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