Ravil Netfullin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ravil Netfullin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ravil Netfullin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ravil Netfullin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ravil Netfullin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ravil Netfullin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ravil Netfullin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ravil Netfullin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ravil Netfullin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ravil Netfullin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ravil Netfullin 3 Mart 1993 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Нетфуллин Равиль Сягидович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ravil Netfullin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ravil Netfullin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 10 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ravil Netfullin'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ravil Netfullin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ravil Netfullin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Ravil Netfullin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ravil Netfullin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FC Moskova

1 Ocak 2011 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2013 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2014 yılında CSKA Moskova II

21 Ağustos 2014 yılında Solyaris Moskau

1 Temmuz 2016 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2017 yılında Avangard Kursk

1 Temmuz 2018 yılında Khimki

10 Ocak 2020 yılında Torpedo Moskau

Ravil Netfullin kimdir

Ravil Netfullin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ravil Netfullin şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Moskau (-12/2009)

Ravil Netfullin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Ravil Netfullin nereli

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