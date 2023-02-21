Mihail Caimacov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Caimacov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihail Caimacov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihail Caimacov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihail Caimacov 22 Temmuz 1998 tarihinde Tiraspol şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Каймаков Михаил Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihail Caimacov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LSA yapmaktadır. Mihail Caimacov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mihail Caimacov'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihail Caimacov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/caimacov10/

Mihail Caimacov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihail Caimacov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mihail Caimacov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihail Caimacov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sheriff-2

17 Şubat 2017 yılında FC Sheriff

15 Şubat 2018 yılında NK Osijek II

10 Ağustos 2020 yılında NK Olimpija

31 Ocak 2021 yılında NK Osijek II

1 Şubat 2021 yılında FC Koper

30 Haziran 2021 yılında NK Osijek II

3 Eylül 2021 yılında Slaven Belupo

7 Eylül 2022 yılında Torpedo Moskau

30 Haziran 2023 yılında Slaven Belupo

Mihail Caimacov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihail Caimacov şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Mihail Caimacov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 13 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 8 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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