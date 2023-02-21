Roman Yuzepchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Yuzepchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Yuzepchuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Yuzepchuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roman Yuzepchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Yuzepchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Yuzepchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Yuzepchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Yuzepchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Yuzepchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Yuzepchuk 24 Temmuz 1997 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Юзепчук Роман Николаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Yuzepchuk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roman Yuzepchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Roman Yuzepchuk'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roman Yuzepchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yuzepchuk97/

Roman Yuzepchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Yuzepchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Roman Yuzepchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Yuzepchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FK Beryoza

31 Aralık 2015 yılında Din. Minsk U19

1 Ocak 2016 yılında Dinamo Minsk II

1 Temmuz 2017 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2018 yılında Dynamo Brest

26 Ocak 2021 yılında Rukh

12 Mart 2022 yılında Soligorsk

3 Şubat 2023 yılında Torpedo Moskau

Roman Yuzepchuk kimdir

Roman Yuzepchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Yuzepchuk şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Roman Yuzepchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 15 numaralı formasıyla 26 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Roman Yuzepchuk nereli

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