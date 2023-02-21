İgor Lebedenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Lebedenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Lebedenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Lebedenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgor Lebedenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Lebedenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Lebedenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Lebedenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Lebedenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Lebedenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Lebedenko 27 Mayıs 1983 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Лебеденко Игорь Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Lebedenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Lebedenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İgor Lebedenko'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Lebedenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Lebedenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgor Lebedenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Lebedenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2000 yılında Torpedo II

1 Ocak 2002 yılında Torpedo Moskau

1 Ocak 2005 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2006 yılında Saturn Ramenskoe

1 Ocak 2009 yılında Rostov

1 Ocak 2011 yılında Rubin Kazan

1 Ocak 2012 yılında Terek Grozny

1 Temmuz 2017 yılında Ararat Moskau

1 Ocak 2018 yılında Fakel Voronezh

1 Temmuz 2019 yılında Torpedo Moskau

İgor Lebedenko kimdir

İgor Lebedenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Lebedenko şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

İgor Lebedenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2002 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 5 gol atmıştır.

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İgor Lebedenko nereli

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